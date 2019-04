Il 46% degli italiani, quasi uno su due, quindi, è convinto che i vaccini possano causare spesso gravi effetti collaterali, circa un terzo pensa che indeboliscano il sistema immunitario (32%) e che possano causare la malattia da cui proteggono (34%). È quanto emerge dal primo Eurobarometro sull’atteggiamento degli europei sui vaccini, presentato dalla Commissione Ue.

Ma l’Italia è in buona compagnia. Il 48% degli europei crede a effetti collaterali gravi e frequenti, percentuale che supera il 50% in ben sedici paesi Ue. Il sondaggio conferma la diffusione di una serie di ‘falsi mitì sui vaccini. “Queste sono percezioni errate che bisogna affrontare – ha spiegato all’agenzia Ansa il vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen – l’Europa è la regione nel mondo con il livello più basso di fiducia sulla sicurezza e efficacia dei vaccini e questo è un rischio per la salute pubblica”.

Sui vaccni, quindi, ha aggiunto Katainen “un’azione decisiva contro la disinformazione è cruciale” rimarcando quindi che “il nostro lavoro per aumentare la copertura vaccinale e combattere contro la disinformazione sui vaccini è lungi dall’essere finito”. Katainen ha ricordato che la vaccinazione è “una delle misure di salute pubblica più di successo. Non solo i vaccini prevengono malattie e salvano vite, ma riducono anche i costi della sanità. Negli ultimi due secoli, è stato costantemente dimostrato che i vaccini funzionano. È un dato di fatto, non un’opinione”, ha detto Katainen.

Il vicepresidente della Commissione ha criticato l’aumento di epidemie di malattie evitabili grazie ai vaccini. Nell’Eurobarometro ci sono anche “buone notizie”, secondo Katainen: l’85% dei cittadini Ue crede che i vaccini siano un modo efficace per prevenire malattie contagiose e proteggere se stessi e gli altri; circa la metà si è vaccinata negli ultimi cinque anni; e una larga maggioranza (il 79%) consulta e ha fiducia nei professionisti della sanità per ottenere informazioni sui vaccini.