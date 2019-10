“Oggi abbiamo la possibilità di prevenire una terribile malattia come la meningite in tutte le classi di età , con il vaccino più adatto. Quello contro il meningococco B è gratuito per i nuovi nati a partire dal 2017 e questa è un’opportunità di prevenzione che tutti i genitori devono conoscere: è importante consultare il proprio pediatra e il medico vaccinatore, e poi approfittare di questa grande opportunità “. E’ l’appello lanciato da Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’università di Pisa, a tutte le mamme e papà italiani, a margine del 52esimo congresso della Società italiana di igiene (Siti) in corso a Perugia.

