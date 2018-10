– Per assicurare a bambini e adolescenti italiani una migliore assistenza, “bisogna uniformare l’organizzazione sanitaria del nostro Paese ed è necessario ridimensionare fortemente le varie autonomie regionali. Solo così sarà possibile garantire a tutti i giovani gli stessi diritti”. E’ il monito lanciato dalla Federazione italiana medici pediatri (Fimp) al Governo, in occasione della seconda giornata del suo XII Congresso nazionale scientifico, in corso a Riva del Garda.

L’attenzione è rivolta ai bambini e agli adolescenti. Per i pediatri non è possibile differenziare l’offerta tra le diverse regioni. “Il nostro è un sistema sanitario che tutti ci invidiano. È universalistico e dà libero accesso alle cure. Purtroppo sempre più regioni richiedono massima autonomia e il rischio è che il nostro sistema sanitario si trasformi in un sistema in cui non tutti possano avere le stesse opportunità”, ha detto Paolo Biasci, il presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp).



• LE DIFFERENZE TERRITORIALI

“I livelli essenziali d’assistenza (Lea) – prosegue il presidente – devono essere applicati e applicabili, dalle Alpi alla Sicilia, anche attraverso un adeguato finanziamento. Se questo non avverrà, i Lea saranno solo di competenza delle Regioni e quindi le differenze tra quelle virtuose e quelle commissariate aumenteranno. E allo stesso modo cresceranno le disparità tra i territori”.



• LE VACCINAZIONI

Per quanto riguarda le vaccinazioni, attualmente il sistema “è un po’ in difficoltà. Per esempio le liste d’attesa per effettuare le vaccinazioni sono incredibilmente lunghe”, osserva Biasci. Quale migliore opportunità, se non quella di sfruttare il rapporto di fiducia che si instaura tra il pediatra e la famiglia? È, infatti, questa la proposta della Fimp: inserire anche l’atto vaccinale presso gli ambulatori pediatrici.



“Al di là dell’ingiustificata diffidenza di una piccola parte della popolazione verso questi presidi sanitari – afferma Giorgio Conforti, Referente Area Vaccini della Fimp – esistono problemi organizzativi che ostacolano l’accesso delle famiglie e rendono più difficoltoso raggiungere i livelli di copertura consigliati dalle autorità sanitarie nazionali. Non ci sono solo differenze a livello regionale ma spesso addirittura in ogni singola Azienda Sanitaria Locale. La proposta vaccinale – spiega Conforti – deve invece essere uniforme e unitaria così come chiediamo da diversi anni attraverso il Board del Calendario Vaccinale per la Vita, di cui facciamo parte insieme ad altre Società Scientifiche”.

Il motto potrebbe essere: portare i vaccini dove sono i bambini e non i bambini dove sono i vaccini. Che significa? “Basti pensare al vaccino contro il papilloma virus”, afferma Conforti. “Nel momento in cui il vaccino è stato effettuato nelle scuole quindi nel luogo in cui i ragazzi erano già presenti, i tassi di copertura sono aumentati”.



Fra gli obiettivi accorciare i diversi passaggi che intercorrono dal momento in cui viene raccomandata una vaccinazione al momento in cui viene effettuata. Un esempio significativo è il vaccino antinfluenzale effettuato in gravidanza, grazie al quale si protegge la donna e il bambino. “In America, si è osservato che se il vaccino antinfluenzale per le donne in gravidanza è effettuato dalla stessa persona che lo raccomanda, i tassi di copertura sono intorno al 70%. Se, invece, le figure sono diverse, i tassi scendono al 40%”, osserva Conforti.



• IL RUOLO DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA

Durante la gravidanza, il pediatra di famiglia ha un ruolo determinante: “Per esempio – afferma Mattia Doria, segretario Nazionale Attività Scientifiche ed Etiche Fimp – possiamo preparare le mamme ad affrontare il rapporto con il pediatra di famiglia. Dopo le prime 48 ore durante le quali il bimbo rimane all’interno del nido dell’ospedale, la mamma può rivolgersi subito al pediatra di famiglia”. Quasi sempre i bambini fanno affidamento al pediatra fino ai 14 anni, anche se dai 6 anni in poi si potrebbero iscrivere presso un altro medico. “È molto importante che il bambino rimanga da noi fino al periodo dell’adolescenza, perché questo ci permette di effettuare un’osservazione longitudinale – spiega Doria – .È necessario avere sempre un colloquio con il bambino e con il ragazzo e non rivolgersi esclusivamente ai genitori, perché bisogna instaurare un rapporto di fiducia”.



• I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

Un altro punto fondamentale su cui la Fimp si sta impegnando riguarda i disturbi del neurosviluppo: di recente, infatti, è stata avviata una collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (Iss). L’obiettivo è una rete di osservazione in collaborazione con i neuropsichiatri infantili. Lo strumento utilizzato è quello dei bilanci di salute, controlli periodici eseguiti dal pediatra di famiglia per verificare la crescita e lo stato di salute del bambino che, osserva Biasci, “permettono l’individuazione precoce di diversi disturbi, come appunto quelli del neurosviluppo”.



• I FATTORI AMBIENTALI

Altro tema è quello dell’ambiente verso il quale i pediatri di famiglia devono prestare sempre più attenzione. “Come evidenziato dalla ricerca medico-scientifica la prevenzione delle malattie deve cominciare nei primi 1.000 giorni di vita che iniziano durante la gestazione”, spiega Graziella Sapia, referente per l’Ambiente Fimp. Ricordando il disastro di Seveso del 1976, Sapia sottolinea come un terzo delle patologie infantili siano riconducibili ai fattori ambientali come l’inquinamento. “La salvaguardia della salute dei bambini italiani, e quindi dell’intera società, deve passare anche da azioni di controllo e protezione della qualità dell’ambiente in cui viviamo. I pediatri di famiglia hanno un ruolo fondamentale in questo ambito in quanto in contatto con le famiglie e quindi in grado di fornire una corretta comunicazione”. L’obiettivo non è, infatti, prevenire le malattie del singolo bambino, ma creare le condizioni favorevoli per la crescita di un’intera generazione di bambini.



• CORRETTI STILI DI VITA

“A tutto questo, bisogna sempre affiancare la promozione dei corretti stili di vita”, conclude il Presidente Biasci che ricorda: “nel nostro Paese l’11% degli under 17 fuma regolarmente, un bimbo su tre è in sovrappeso o addirittura obeso e la sedentarietà interessa il 22% degli under 10. Noi, come pediatri di famiglia, possiamo svolgere un ruolo di rilievo e un’azione incisiva perché il rapporto di fiducia che instauriamo con bambini e genitori ci pone in una posizione privilegiata per svolgere questo ruolo”.