Tecnicamente il termine ultimo della proroga per presentare la documentazione attestante le vaccinazioni scade oggi, visto che il 10 marzo era domenica. Lo precisa il ministero della Salute, avvertendo che le eventuali misure per chi non presenterà la certificazione scatteranno dunque da domani. In ogni caso, come fa sapere all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi (Anp), “la situazione è più tranquilla di quanto si possa pensare. Fare una stima è difficile. I bambini non vaccinati sono molto pochi e una mia stima che verificheremo nei prossimi giorni è di qualche centinaio in tutta Italia. Ma ribadisco, lo sapremo per certo tra qualche giorno”. “E mi conforta – ha aggiunto – che anche il sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi ritenga che si tratti più di un fenomeno mediatico che di qualcosa di sostanziale. E il sottosegretario, come me, crede sia comunque una buona occasione per compiere un monitoraggio”.

