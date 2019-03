– All’inizio dell’anno scolastico erano un centinaio i bimbi non in regola iscritti agli asili e alle scuole di infanzia del Comune di Rimini, da sempre una roccaforte del movimento no-vax. Ora sono scesi a 28: 23 iscritti alle scuole di infanzia (su 1.200 iscritti) e 5 ai nidi (su un totale di 490). ”Con oggi – è il commento di Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – scade l’ultimo termine previsto dalla legge Lorenzin per l’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

E dunque – avverte il Comune di Rimini – i genitori che non hanno presentato alle scuole la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli, vanno incontro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin, che arrivano fino all’esclusione da scuola per i nidi e per quelle dell’infanzia. “Da domani mattina, per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, verrà dunque applicato quanto previsto dalla legge. Questo significa che nei nidi e nelle scuole dell’infanzia i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare”.

L’assessore parla di un “iter ancora oggi troppo incerto e messo continuamente in discussione da chi, a livello nazionale, dovrebbe invece garantirne l’applicazione. A Rimini la strada è segnata, come dimostrano i dati, che segnalano un progressivo recupero nella copertura vaccinale della popolazione”. “Partivamo con numeri a tre cifre – sottolinea – e, a 24 ore dalla chiusura dei termini, siamo riusciti a recuperarne i due terzi. Questo significa che c’è ancora tanto da fare ma, soprattutto, che la strada intrapresa è quella giusta”.

Il Comune di Rimini ha già preparato una lettera in cui si informa che, visto che l’inizio dell’iter vaccinale costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, si è provvederà a segnalare all’Asl competente che il minore non potrà più frequentare la scuola o il nido d’infanzia. Gli alunni per i quali non è stata presenta la documentazione richiesta dalla legge non potranno dunque più frequentare nidi e scuole dell’infanzia, mentre i genitori saranno segnalati all’Ausl e alla Procura.