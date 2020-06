Vacanza e bicicletta, un binomio che prende quota nella ripartenza del paese, mentre l’estate si avvicina. Dopo l’emergenza coronavirus, sono cambiati i parametri di approccio e anche il modo di concepire la vacanza, ma alcune realtà sono più favorite di altre per i nuovi paradigmi di sicurezza attualmente richiesti a una struttura ricettiva. La soluzione che propone Luxury Bike Hotels tiene conto della nuova realtà e delle nuove abitudini ormai consolidate. La bici è per sua conformazione distanziamento, libertà di movimento e senso di leggerezza: è il mezzo che più di altri consente di addentrarsi in paesaggi da cartolina, girare i territori alla scoperta di tipicità e tradizioni, pedalare in mezzo alla natura.

