Sailsquare, il primo marketplace al mondo per le vacanze in barca a vela, insieme agli skipper che animano la sua community, ha deciso di regalare 1.000 vacanze in barca a vela a medici, infermieri e operatori socio-sanitari che in questi mesi stanno affrontando in prima persona l’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus. “Siamo ovviamente colpiti anche noi, come tutti gli altri operatori, dalla crisi che sta attraversando il settore turistico – afferma Riccardo Boatti, founder e CMO di Sailsquare – ma riteniamo opportuno dimostrare con un gesto concreto il nostro sostegno a chi, in questi mesi, è stato chiamato ad affrontare una situazione straordinaria a cui nessuno era preparato. Siamo consapevoli di non avere le capacità finanziarie di altri colossi come Airbnb, ma condividiamo con quest’ultima il modello di business, e questo ci consente di poter offrire quello che nessun altro operatore del mercato in questo momento può fare.”.

