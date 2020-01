– Arrivata al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia per dei dolori addominali, una dodicenne di origini straniere è risultata incinta di diversi mesi. Per chiarire i contorni della vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. La notizia è riportata dai giornali e da alcuni media locali.

La ragazza (ospitata a Perugia da alcuni parenti) è arrivata in ospedale accompagnata da un fratello. Dagli esami è emersa la gravidanza e a quel punto il personale sanitario ha allertato gli investigatori e i servizi sociali. Gli accertamenti vengono condotti nel massimo riserbo. Riguarderebbero anche un certificato medico stilato nei mesi scorsi nel Paese d’origine dell’adolescente dopo una visita dalla quale non era emersa la gravidanza. Il procuratore presso il tribunale dei minori, interpellato dall’agenzia Ansa, non ha voluto in alcun modo parlare della vicenda che riguarda la dodicenne. Anche la questura di Perugia ha mantenuto un riserbo assoluto sulla vicenda.