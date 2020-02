– Dramma nella notte in provincia di Udine. Una donna, di 74 anni, è morta la notte scorsa dell’incendio di una palazzina dove abitava, a Tricesimo, soffocata dal fumo. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare le altre nove persone che, svegliatesi e viste le fiamme, erano salite sul terrazzo tentando di mettersi in salvo, impossibilitate dal fuoco a prendere un’altra via di fuga. L’allarme è scattato attorno alle 3 e tutta la palazzina, uno stabile Ater (le aziende territoriali per l’edilizia residenziale) di tre piani, è stata fatta evacuare. Si tratta di una decina di persone tra le quali alcuni bambini. Qualcuno è stato accompagnato in ospedale per controlli. Sono ancora da accertare del tutto le cause del rogo, anche se secondo alcuni potrebbe trattarsi di un corto circuito.