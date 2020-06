Barbara d’Urso ha un’ustione di secondo grado su tutta la mano destra. A dichiararlo è stata lei stessa con un lungo video su Instagram: “Non avrei voluto dirvelo, ma ve ne sareste accorti in diretta, dunque ho pensato che era giusto farlo“.

Il fatto sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì e la d’Urso lo ha raccontato ieri sera, davanti un bicchiere di vino bianco, dopo aver prima annunciato via social l’imminente dichiarazione.

“Ieri mi è successa una cosa che, sinceramente, avrei preferito non raccontare, perché con voi amo condividere la gioia, la solarità e l’allegria, ma domenica sera (essendo io in diretta) ve ne sareste ovviamente accorti… Inevitabilmente… Per cui tra un po’ indosso un bel sorriso e con un goccio di vino vi racconterò”.