“Sono stata un giorno e mezzo in barella in un corridoio in attesa che venisse un oculista a visitarmi ma alla fine l’oculista non è arrivato e ho dovuto firmare le dimissioni per potermi far visitare privatamente all’occhio”. E’ la denuncia che fa all’Adnkronos una paziente napoletana, ricoverata mercoledì notte al Cardarelli in seguito a una ustione di secondo grado sul volto provocata da un incidente domestico. La ragazza, che ha 28 anni, è sposata ed è madre di due bambine, stava preparando un uovo nel microonde quando l’uovo è letteralmente esploso, colpendola sul viso e sugli occhi e provocandole gravi ustioni.

