Un vero e proprio ultimatum all’Italia, con scadenza 15 maggio 1980, a poco più di un mese dalla strage di Ustica (27 giugno 1980) e di due dalla bomba alla stazione di Bologna (2 agosto 1980). A lanciarlo sarebbe stato il Fronte popolare per la liberazione della Palestina, stando ai documenti rintracciati nelle migliaia di carte del processo sulla strage di Piazza della Loggia dallo storico-ricercatore Giacomo Pacini (poi pubblicati in un libro su Moro e l’Intelligence edito da Rubettino). Gli stessi ai quali sembra far riferimento l’ex senatore Carlo Giovanardi, che ieri, in una drammatica conferenza stampa, ha reso pubblici stralci degli atti coperti dal segreto da lui stesso visionati nel 2016 in qualità di membro della Commissione d’inchiesta sulla morte di Aldo Moro.

