Simply Red, Blue Eyed Soul: il nuovo album della band di Mick Hucknall, anticipato dal singolo Thinking of You.

I Simply Red sono tornati. A quattro anni di distanza dall’ultimo disco, Big Love del 2015, la band di Mick Hucknall è pronta a dare alle stampe la dodicesima fatica in studio. S’intitola Blue Eyed Soul, ed è già stata anticipata da un singolo nuovo di zecca: Thinking of You.

Ecco tutti i dettagli su uno degli album più attesi nel Regno Unito e dai fan della musica pop-soul con sonorità anni Ottanta e Novanta tipica dello stile Simply Red.

Simply Red, Blue Eyed Soul: data di uscita e tracklist

Il nuovo album della band uscirà l’8 novembre, a due anni di distanza dall’ultima pubblicazione, il live Symphonica in Rosso registrato allo Ziggo Dome di Amsterdam.

Lo stesso Mick ha spiegato di aver voluto spingere con questo nuovo album la propria voce un po’ più in là. In questa fase della carriera generalmente gli artisti, raggiunta una certa età, tendono a produrre album oscuri e riflessivi. Ma il cantante dai capelli rossi ha affermato di avere voglia di divertirsi, e quindi ha puntato a comporre qualcosa di incisivo.

Blue Eyed Soul: tracklist e primo singolo Thinking of You

Di seguito la tracklist del nuovo lavoro dei Simply Red:

1 – Thinking of You

2 – Sweet Child

3 – Complete Love

4 – Take a Good Look

5 – Ring That Bell

6 – BadBootz

7 – Don’t Do Down

8 – Riding on a Train

9 – Chula

10 – Tonight

Non resta che attendere ancora qualche settimana per poter godere di questa nuova opera dei Simply Red e scoprire se effettivamente Mick Hucknall avrà trovato la chiave per rinnovare il proprio divertimento.

Nell’attesa, ci gustiamo il primo promettente estratto da questo nuovo disco, Blue Eyed Soul. Ecco il lyric video di Thinking of You:

