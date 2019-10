Louis Tomlinson, Walls: la data di uscita e tutti i dettagli sul primo album solista dell’ex cantante degli One Direction.

Louis Tomlinson ha finalmente annunciato l’arrivo del suo primo album solista. S’intitola Walls e sarà pubblicato il prossimo gennaio, a circa un mese di distanza dal primo lavoro di Liam Payne. Con queste due uscite, tutti gli One Direction avranno dunque pubblicato almeno un album solista nella loro carriera.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo attesissimo nuovo lavoro del cantante britannico.

Louis Tomlinson, Walls: data di uscita

L’annuncio è stato dato dallo stesso Louis attraverso la newsletter dedicata ai suoi fan. D’altronde, già recentemente l’artista aveva anticipato in un’intervista di avere quasi pronto il suo progetto, di cui aveva però rivelato solo il titolo.

Ma quanto tempo dovranno ancora aspettare i fan per poter godere del primo disco di Tomlinson? Non tantissimo. Walls è infatti in uscita il 31 gennaio. Ancora non è stata rivelata la tracklist ma sono state diramate le date del suo world tour che, ahinoi, per ora non prevede appuntamenti in Italia.

Di seguito il nuovo singolo dell’ex One Direction, We Made It:

Louis Tomlinson racconta Walls, il suo primo album

Il lavoro per arrivare a questo disco è stato lunghissimo, faticoso ma soddisfacente. Lo aveva rivelato lo stesso artista attraverso un post pubblicato qualche tempo fa sui social, in cui aveva dichiarato: “Tutto quello che ho conosciuto, la mia carriera, è puro e semplice pop. Le mie aspettative e aspirazioni sono tutte basate sulle mie esperienze. Per quanto io provi a rimanere con i piedi per terra, riesco soltanto ad aspirare a un singolo hit“.

Ed è per questo che ci ha messo a scrivere e registrare un disco che, a suo parere, deve essere adatto alla classifica top 40 delle radio. Nel post, Louis aveva poi aggiunto: “Non sono qui per competere con i grandi come Ariana Grande e Drake. Sono qui per fare musica che amo e per rendere i miei fan orgogliosi di dire che sono i miei fan“. Ci riuscirà? Noi ne siamo convinti.