Liam Payne, LP1: la data di uscita e la tracklist del primo album solista dell’ex cantante degli One Direction.

Liam Payne ha annunciato l’arrivo del suo primo album solista. L’ex cantante degli One Direction finalmente ufficializza il suo debutto, atteso lungamente da tutti i suoi fan.

Il disco s’intitola LP1, e verrà pubblicato poco prima di Natale. Al suo interno saranno presenti sia i singoli già lanciati negli scorsi mesi, sia una lunga serie di brani inediti, tra cui molte collaborazioni. Ecco tutti i dettagli.

Liam Payne, LP1: uscita e tracklist

Il disco del cantante britannico sarà pubblicato il 6 dicembre per la Capitol Records e arriverà con qualche anno di distanza rispetto al debutto dei suoi ex compagni Niall Horan e Harry Styles, già al lavoro sul secondo disco di inediti da solisti.

Registrato tra Londra, New York e Los Angeles, dovrebbe presentare un suono urban pop moderno e orecchiabile come per molte produzioni britanniche di questi ultimi mesi. Al disco hanno collaborato, tra gli altri, Ed Sheeran, Ryan Tedder, Zedd, Jonas Blue e tanti altri grandi nomi.

Di seguito il suo ultimo singolo, Stack It Up:

LP1: la tracklist

“Sono così eccitato di pubblicare il mio album di debutto a dicembre!“, ha scritto su Instagram Liam, aggiungendo di aver collaborato in studio con persone incredibilmente talentuose per produrre un album che lo rappresenta appieno.

Di seguito la tracklist integrale:

1 – Stack It Up (feat. A Boogie wit da Hoodie)

2 – Remember

3 – Heart Meet Break

4 – Hips Don’t Lie

5 – Tell Your Friends

6 – Say It All

7 – Rude Hours

8 – Live Forever (with Cheat Codes)

9 – Weekend

10 – Both Ways

11 – Strip That Down (feat. Quavo)

12 – For You (with Rita Ora=

13 – Familiar (with J Balvin)

14 – Polaroid (with Jonas Blue and Lennon Stella)

15 – Get Low (Zedd)

16 – Bedroom Floor

17 – All I Want for Christmas