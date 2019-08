Gianna Nannini, La differenza: data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album della rocker di Siena.

Come promesso, Gianna Nannini ha regalato ai fan una buona notizia dopo lo spavento per la puntura di medusa. Si tratta, come poteva essere prevedibile, di un nuovo album, il ventesimo della sua lunga carriera ricca di successi.

Ricordiamo che la rocker di Siena era ferma all’album Amore gigante del 2017, che le ha regalato successi fino al 2018 inoltrato. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo atteso disco.

Gianna Nannini, La differenza: il nuovo album

Per dare questa splendida notizia Gianna ha utilizzato ancora una volta Instagram. Non ha rivelato molti dettagli su questa nuova uscita, se non il titolo e la data di pubblicazione: si chiamerà La differenza e uscirà il 15 novembre.

Come spiegato dall’artista, il disco è stato registrato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, in Tennessee, definito da Gianna il ‘regno della musica analogica‘. E sarà questa secondo lei la vera differenza di questo nuovo disco. Che possa rivelarsi un salto all’indietro, agli inizi della sua carriera tra folk e rock prima della svolta pop?

Ecco il post della cantante toscana:

Gianna, un’artista fenomenale

L’ultimo album della rocker di siena era Amore gigante del 2017, anticipato dal famoso singolo Fenomenale e poi promosso anche dalle hit Cinema e Amore gigante.

Nel 2018 è tornata in rotazione radiofonica solo all’interno del singolo Complici di Enrico Nigiotti. Inoltre è stata insignita del Premio Lunezia Rock d’Autore per la qualità delle sue opere.

Dopo qualche mese di riposo si è dunque rimessa all’opera per un lavoro importante. Sarà infatti il ventesimo della sua carriera e le attese sono altissime. Riuscirà ancora una volta a stupirci e a regalarci canzoni emozionanti e cariche di energia? Lo scopriremo solo tra qualche settimana.