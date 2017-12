Usava gli agenti di scorta come maggiordomi, generale condannato

Una delle rare foto del generale Enrico Ragosa

Fino ad oggi il generale Enrico Ragosa, 72 anni, genovese di Voltri, era noto soprattutto per essere un “duro” delle carceri, prima al servizio di Giovanni Falcone e poi di Giancarlo Caselli, Ragosa è l’inventore dei Gom, i Gruppi operativi mobili, i reparti speciali che nella prigione scandalo di Bolzaneto al G8 di Genova si trasformarono nelle squadracce di picchiatori e torturatori. Da oggi Ragosa, considerato un “mito” da una parte degli agenti penitenziari è un truffatore. Ma non uno qualsiasi. La sua truffa, lo dicono due sentenze di primo grado, penale e contabile, è uno sberleffo ai suoi uomini: avrebbe approfittato del suo potere per trasformare la scorta in un servizio di maggiordomi e autisti che scorrazzavano fra Roma e Genova lui e i suoi famigliari, soggiornando per più settimane in missione a Genova, magari accompagnando parenti a fare la spesa o occupandosi della sua barca. Tutto a spese dei contribuenti, secondo i giudici e le prove raccolte dalla guardia di finanza, mentre i sindacati della polizia penitenziaria lamentano tagli agli organici e fondi sempre più risicati.

In queste ultime settimane Ragosa, dopo la condanna penale dove era accusato di peculato, falso e truffa, è stato condannato anche dalla Corte dei Conti del Lazio: dovrà risarcire l’amministrazione penitenziaria per una cifra che sfiora i 324 mila euro per episodi accaduti nel periodo compreso fra il 2009 e il 2011. In quegli anni, nonostante il suo livello di scorta fosse stato ridotto, lui continuava ad utilizzare due auto invece dell’unica assegnatagli oltre a gestire i suoi sottoposti per fini privati.

Ragosa era all’epoca il potente direttore generale della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell’Amministrazione penitenziaria. Scrivono i giudici nella sentenza che “ erano emerse condotte illecite… danno cagionato da fruizione illecita delle prestazioni lavorative di 14 dipendenti che comandava in missione da Roma a Genova per ragioni falsamente attinenti alla sua tutela e che, in realtà, conducevano veicoli del Dap diversi dall’auto specializzata… destinati l’uno al trasporto del Ragosa e talvolta di persone al seguito, l’altro al trasporto dei bagagli, effetti personali e masserizie nonché per gli spostamenti nella città di Genova e dintorni”.

Le voci di danno sono state calcolate fra stipendi, missioni, carburante, riparazioni di auto, trasporto animali domestici oltre alla mancata utilizzazione del personale. Davanti alla Corte dei Conti la difesa di Ragosa ha sostenuto la regolarità del suo operato per la difesa del generale stesso e dei suoi famigliari.

Ma i giudici, anche in virtù della sentenza penale di condanna, hanno bocciato le tesi difensive. Il generale, secondo la Corte “ comandava in missione da Roma a Genova per ragioni attinenti alla sua tutela, risultate non veritiere”, e ancora “ reiterate condotte poste in essere dal convenuto, con conseguente abuso dei poteri”, inoltre Ragosa avrebbe dimostrato “ una sprezzante volontà di violare le regole di condotta con conseguente lesione degli interessi e dei valori costituzionalmente significativi”. Accuse e considerazioni pesanti : “ In considerazione del ruolo ricoperto all’interno del Dap e dei rapporti instaurati con il personale posto alle sue dipendenze ed utilizzato scorrettamente”.

