Lo stato del Delaware negli USA avvierà presto un progetto pilota che permetterà agli automobilisti di conservare la propria patente digitale direttamente sullo… smartphone!

Grazie a questa soluzione, gli automobilisti non dovranno più portarsi dietro una copia della patente, in quanto basterà avere la versione digitale direttamente su iPhone. Il nuovo sistema in fase di sperimentazione si chiama mDL ed è una vera e propria patente di guida che la motorizzazione rilascia tramite un’app ufficiale.

La fase di test iniziale coinvolgerà 200.000 tra dipendenti e persone che lavorano nel settore, per poi allargarsi a tutta la popolazione del Delaware in caso di riscontro positivo. Tra l’altro, questa patente digitale potrà essere usata anche come documento di riconoscimento per eventuali controlli (la polizia potrà “dialogare” con lo smartphone del guidatore senza dover scendere dall’auto), il tutto gestito da un servizio che i responsabili definiscono sicuro e rispettoso di tutte le norme sulla privacy.