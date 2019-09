Djokovic: “Devo capire come curare la spalla”

– Gli US Open perdono il campione in carica e principale favorito per il successo anche in questa edizione. Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, esce di scena negli ottavi di finale dell’ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese: il serbo per il problema alla spalla sinistra che lo tormenta da qualche settimana si è infatti ritirato sul punteggio di 6-4, 7-5, 2-1 in favore di Stanislas Wawrinka, 23esima forza del seeding e trionfatore a Flushing Meadows nel 2016. Lo svizzero, che al terzo turno aveva piegato l’azzurro Paolo Lorenzi, sfiderà per un posto in semifinale il russo Daniil Medvedev, numero 5 del tabellone, che si è imposto per 3-6, 6-3, 6-2, 7-6(2) sul tedesco Dominik Koepfer.

A condizionare il match di Nole è l’acuirsi del problema alla spalla sinistra che l’aveva condizionato anche negli ultimi giorni a New York. Prova a stare in campo contro un Wawrinka che pare tornato ai suoi vecchi livelli ma, dopo un’ora e 46 minuti di gioco, in avvio di terzo set, è costretto ad alzare bandiera bianca. “Ora mi devo consultare con il mio team – ha dichiarato Djokovic – per capire come curare la spalla. Penso di prendermi un periodo di riposo per valutare l’infortunio. Spero di poter giocare in Asia, ma non ne sono sicuro”. In carriera, il serbo oltre che nel 2018 ha conquistato gli Us Open anche nel 2011 e 2015.

Federer strapazza Goffin e trova Dimitrov

Procede senza complicazioni al contrario la marcia di Roger Federer, che ha impiegato solo 79 minuti per sconfiggere il belga David Goffin (6-2 6-2 6-0), numero 15 Atp. Lo svizzero, attuale numero 3 della classifica mondiale, vincitore di cinque US Open consecutivi (2004-2008) e di ben 20 titoli Slam, affronterà nei quarti il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 78 Atp, che sul DecoTurf di Flushing Meadows pare aver ritrovato il suo miglior tennis e solidità, imponendosi sull’australiano Alex De Minaur, numero 38 del ranking Atp, col punteggio di 7-5, 6-3, 6-4.

Serena e Svitolina nei quarti, out Barty e Pliskova

Stesso discorso nel tabellone femminile per Serena Williams, numero 8 Wta, che ha battuto la croata Petra Martic (6-3, 6-4) in un’ora e mezza, prima di festeggiare il secondo compleanno di sua figlia Olympia. La campionessa statunitense, a caccia del 24esimo trofeo Slam che le permetterebbe di eguagliare il record di Margaret Court, si giocherà l’ingresso in semifinale con la cinese Qiang Wang, numero 18 del ranking Wta e del tabellone, che ha eiminato col punteggio di 6-2, 6-4 l’australiana Ashleigh Barty, numero 2 del mondo. Approda ai quarti pure l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 5, superando 7-5, 6-4 la statunitense Madison Keys, decima forza del seeding. Svitolina sfiderà la britannica Johanna Konta, numero 16 Wta, che a sua volta ha estromesso in rimonta, per 6-7 (1), 6-3, 7-5 la ceca Karolina Pliskova, numero tre del ranking mondiale e del tabellone.