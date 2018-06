Uruguay beffa Egitto al 90'

(Fotogramma)

L’Uruguay vince per 1-0 contro l’Egitto nella seconda partita del Mondiale. All’Arena di Ekaterinburg, città a sud-ovest della Russia, gli egiziani, privi di Mohamed Salah (rimasto in panchina per tutto il match) cadono al 90′: fatale il colpo di testa del sudamericano Gimenez, bravo a sfruttare il cross di Sanchez su calcio di punizione. Si conclude così la prima giornata del Gruppo A, che vede Russia e Uruguay al comando con 3 punti in classifica, mentre Arabia Saudita, sconfitta ieri dai padroni di casa per 5-0, e Egitto restano a 0 punti.