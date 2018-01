Maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini di una scuola materna in provincia di Torino. È l’accusa a cui dovrà rispondere un’insegnante 59enne residente in Valsusa a carico della quale i carabinieri hanno accertato che in alcune circostanze avrebbe offeso, strattonato e colpito alcuni bambini, anche se non avrebbe procurato loro lesioni. Gli episodi si riferiscono al periodo compreso tra l’ottobre e il dicembre dello scorso anno. A far scattare le indagini la denuncia di una collaboratrice scolastica. A seguito degli indizi raccolti dai carabinieri l’autorità giudiziaria ha emesso nei confronti dell’insegnante una misura cautelare di arresti domiciliari.