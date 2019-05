Si riunirà domani il tavolo tecnico al Ministero della Difesa per affrontare il problema dei militari contaminati da uranio impoverito nel corso delle operazioni all’estero. Presente al tavolo ci sarà, in qualità di consulente del Ministro, Carlo Calcagni, Colonnello dell’Esercito ammalatosi gravemente dopo una missione in Bosnia e atleta para-olimpico. Il tavolo voluto da Trenta “vuole trovare soluzioni reali ad un problema che per anni in molti hanno negato e ignorato. Il nostro lavoro ha al centro la tutela delle vittime”, dice Calcagni all’Adnkronos. L’obiettivo è arrivare ad una legge che garantisca tutta l’assistenza necessaria. Calcagni non ha dubbi: “La mia presenza al tavolo tecnico è garanzia di massima attenzione nei confronti delle vittime e dei loro familiari che con loro soffrono ogni giorno”.

