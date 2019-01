Eccentrica, curiosa, irriverente, dalla forte personalità. Ecco la new lady Gattinoni che sfila, domenica prossima, negli spazi del Museo Macro Asilo. La sua parola d’ordine è ‘Upcycling’, come il dictat della nuova collezione Couture per la prossima stagione calda di Guillermo Mariotto per la storica maison romana. ‘Upcycling’, ovvero il sapere delle mani unito alla disciplina della couture. Riuso creativo e non solo. Il noto couturier ha scolpito abiti plasmandoli sulla colta moda della maison, rielaborandone i canoni, investendoli di nuova luce e nuovi valori. Il direttore creativo di casa Gattinoni ha immaginato un melting pot di culture con Venezia, capitale delle contaminazioni e delle arti, amatissima tra l’altro da Coco Chanel, Peggy Guggenheim, Elsa Maxwell e Anna Piaggi.

