Up! Xmas, i cantanti protagonisti dell’evento musicale natalizio sulle nevi Pila, in Valle d’Aosta: da Elodie e Boro Boro.

Il Natale quest’anno si festeggia in musica con Up! Xmas – Disco di Natale sulle montagne della Valle d’Aosta. Nella splendida conca di Pila, tra nevi candide come le nuvole, si è tenuto un evento musicale di primissimo piano.

Andiamo a scoprire insieme il cast completo dello show condotto da Pupo e Lodovica Comello che andrà in onda su TV8 alle ore 14.30 il 25 dicembre 2019.

Up! Xmas – Disco di Natale: il cast dell’evento

Grande evento musicale gratuito, è stato registrato l’8 dicembre sulle montagne valdostane per festeggiare l’apertura della stagione invernale.

La replica dello show andrà in onda in prima visione il 25 dicembre, nel giorno di Natale, su TV8 alle ore 14.30. Conduttori dell’evento sono Pupo e Lodovica Comello, attrice, cantante e noto personaggio televisivo.

Ma scopriamo insieme chi sono gli artisti che allieteranno il giorno di festa con le loro hit.



Lodovica Comello e Pupo

I cantanti di Up! Xmas

Gli artisti coinvolti in questo grande show sono tutti giovani, amati dal pubblico e protagonisti della musica italiana negli ultimi mesi. Si parte da Elodie, da anni voce simbolo del nostro R&B, una delle cantanti più amate tra quelle uscite dalla scuola di Amici negli anni Duemiladieci. C’è poi anche un pizzico di X Factor con Anastasio, il rapper cantautore che ha vinto il talent nel 2018.

A proposito di rapper, non poteva mancare Shade, uno dei re delle hit estive, suo malgrado. Un artista visto anche sul palco di Sanremo nel 2019. Tornando invece ad Amici, protagonisti in Valle d’Aosta anche i due vincitori di Amici 2019, quello morale, Giordana Angi, e quello effettivo, Alberto Urso.

Chiude il cast Boro Boro, trapper che è passato rapidamente a X Factor qualche anno fa, prima di diventare un vero e proprio fenomeno dell’hip hop italiano negli ultimi mesi.

Tutti i cantanti coinvolti si sono esibiti con alcuni grandi successi del proprio repertorio e un classico di Natale rivisitato. Tra le guest star non mancano infine nomi importantissimi: lo chef Bruno Barbieri, lo stilista Giovanni Ciacci e il dj Max Brigante.

Di seguito il video di E poi ti penti di Alberto Urso: