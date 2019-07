Insieme a Trastevere, liberi dal servizio e in abiti civili, quattro carabinieri della stazione Piazza Farnese notano due sospetti in piazza Trilussa. E’ la notte tra giovedì e venerdì, esattamente tre ore prima dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, quando i militari inseguono i due poi raggiunti da una terza persona. All’una “giungevamo in piazza Mastai – spiegano i 4 militari – dove i tre soggetti si fermavano a conversare tra di loro per qualche istante. Infatti, subito dopo mentre il soggetto 3 restava in piazza Mastai in chiaro atteggiamento di attesa, i soggetti 1 e 2 si allontanavano da quella piazza spostandosi in direzione di viale Trastevere, sbrigandosi ad attraversarla”.

