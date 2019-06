– In gita con la sua classe a Firenze, in piazza della Signoria, un bambino francese di 11 anni è stato offeso da un uomo che l’ha preso di mira per il colore della pelle. L’ha chiamato ‘Obama’ – come se fosse un insulto – e poi gli ha mostrato il dito medio prima di allontanarsi.

Il bambino, con un gruppo di compagni, si era allontanato dagli insegnanti per mangiare un gelato vicino a Palazzo Vecchio, quando è stato avvicinato dall’uomo, un cittadino albanese, che poi si è allontanato lasciandolo in lacrime.

I compagni di scuola, anche con la collaborazione di un artigiano fiorentino che aveva assistito alla scena, si sono rivolti ai carabinieri che poco dopo hanno rintracciato l’uomo davanti a un bar con un bicchiere di vino in mano. I militari gli hanno intimato di evitare comportamenti analoghi per poi cercare di rassicurare i bambini.

“Certi comportamenti sono intollerabili”, è il commento dell’assessore comunale Federico Gianassi al quotidiano La Nazione, che per primo ha riportato la notizia. “Ci auguriamo che i nostri piccoli amici possano tornare nella nostra città. Noi saremo pronti ad accoglierli e ad ospitarli”.