Dopo i discorsi da bollino rossi, di ieri pomeriggio, Gennaro e Cristian sono tornati a farsi delle confidenze. Il biondino ha chiesto ad Imparato se è mai stato con ragazzi etero e lui ha raccontato (nuovamente) le sue esperienze con uomini sposati. Lillio invece ha parlato di uno dei suoi migliori amici, che era sposato con una donna e adesso ha un compagno.

Gennaro: “Ma tu con gli uomini etero ci sei stato?”

Cristian: “Sì, certo, anche con uomini sposati”

Gennaro: “Ma proprio che ti chiamano? O ti scrivono?”

Cristian: “Sì, ma non è che io lo so prima che sono sposati. Parlando, abbiamo un dialogo prima di fare altro e viene fuori che sono sposati”

Gennaro: “Ti faccio una confessione io ho uno dei miei migliori amici, ha 48 anni, ha due figli, un’ex moglie e lui a una certa età ha detto che era gay. Adesso ha un compagno. Lui ha cambiato”

Cristian: “No, ha cambiato è brutto da dire, non si cambia orientamento”

Gennaro: “No, hai ragione, intendevo ha cambiato vita”

Cristian: “Ma ci sta di tutto, anche i gay super palestrati maschili, ma che sono gay e magari pure passivi”

Gennaro: “Parlando di questo, i miei migliori amici sono più attivi”

Ovviamente è pieno di gay repressi che usano fidanzate e mogli come copertura, ma ricordiamoci che esistono i bisessuali e che non sono una leggenda.