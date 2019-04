Un nuovo scandalo sta per abbattersi su Uomini e Donne? Dopo l’armadio gate della Affi Fella, la cacciata di Gian Battista e quella recentissima di Fabrizio, pare che ci sia un altro protagonista del programma con qualche segreto.

Stando a quello che riportano testate come Libero, Il Giornale e L Quotidiano, un cavaliere del Trono Over sarebbe gay e fingerebbe di essere interessato alla conoscenza delle signore del parterre femminile, solo per stare in tv. La soffiata pare sia arrivata da una talpa amica di una nota blogger:

“Nel parterre maschile di Uomini e Donne c’è un uomo gay che addirittura convive da anni con il suo compagno.”

Ma c’è davvero da stupirsi? Credo di no. I repressi o i gay che vivono doppie o triple vite sono ovunque, perché non dovrebbero essere in tv e alla corte di Kween Mary?!

Mi auguro solo che – se tutto fosse vero – anche questo traditore mariano venga smascherato dalla famosissima redazione (che tutto sa).

Mary è l’ora di sguinzagliare l’ispettore Sperti…



Per gli omosessuali che invece non vogliono prendere per i fondelli nessuno, da settembre dovrebbe tornare il Trono gay.

“Il Trono Gay di Uomini e Donne probabilmente tornerà a settembre per la terza volta dopo Claudio Sona (nel 2016) e Alex Migliorini (nel 2017).

Gli autori si sarebbero infatti presi un anno di pausa per far riposare la versione rainbow, che tornerà in pompa magna con la prossima stagione televisiva. Il nome del tronista è tutt’ora top secret (ma probabilmente non è ancora stato individuato), ma nonostante questo la redazione ha già messo in moto i provini per i nuovi corteggiatori, come mi è stato segnalato da alcuni lettori che hanno personalmente ricevuto la convocazione per settembre.”

