La storia ci ha insegnato che Maria De Filippi, di tanto in tanto, fa sedere sul trono di Uomini e Donne qualche voto noto. In passato si sono seduti gli ex gieffini Cristina Plevani, Fabiano Reffe, Andrea Cerioli e Rossella Intellicato, l’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio ed anche qualche influencer come Angela Nasti e Oscar Branzani. Per questo motivo la richiesta che Carmen Di Pietro ha fatto sul settimanale Spy non stride molto. Anzi.

L’ex gieffina al magazine di Mondadori ha dichiarato:

“Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro. Mi immagino Carmen seduta sulla poltrona rossa e tutti questi baldi giovanotti che le sfilano davanti. Ah, magari, che meraviglia. La mia ultima storia con Antonio Livano è durata solo un anno, pensavo durasse di più ma purtroppo no. Caratteri diversi, poi lui è sempre in giro per lavoro e io posso muovermi da Roma solo il sabato e la domenica. La lontananza mi pesava, o forse non era amore. Ad ogni modo, ora sono single, ma voglio assolutamente trovare un uomo”.

Considerando che gli ascolti del trono classico di Uomini e Donne sono nettamente inferiori a quelli del trono over, secondo me far sedere un personaggio trash come Carmen Di Pietro incuriosirebbe molto i telespettatori.