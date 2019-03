Gian Battista ha negato di aver aggredito una collaboratrice di Maria De Filippi (qui per leggere le anticipazioni). Il cavaliere di Uomini e Donne però non ha smentito i rumor sul suo addio al programma. Pare infatti che Kween Mary abbia cacciato l’uomo.

“Non ho fatto nulla di ciò!!

La ragazza non l’ho nemmeno sfiorata; tra l’altro peserà almeno 150/180 kg e sarebbe anche difficile spintonarla; io ho solo aperto la porta per uscire a fumare e lei era dietro. E stata la vendetta di chi mi odia. Tenete presente che li ci sono telecamere e persone della sicurezza che erano fuori”.

Gian Battista non si è limitato a smentire la presunta aggressione, ma ha accusato la redazione di non averlo fatto entrare in studio per non farlo parlare di uno strano video. L’uomo blatera di una clip girata in discoteca, nella quale Rocco parlerebbe di Gemma Galgani.

“Non mi hanno fatto entrare per non farmi parlare. Parlare…magari del video fatto in discoteca all’insaputa di Rocco; ove diceva delle cose… sulla Galgani inerenti alla trasmissione Tutto architettato nei minimi dettagli“.

Ma non è finita qui, perché adesso Gian Battista ha pubblicato anche una foto di Rocco.



Video in una discoteca? Foto di Rocco pubblicate random?

Gian Battista…



Le fanz di Gian Battista chiamano Maria ” sanguinaria ” .

