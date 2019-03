Il Trono Gay di Uomini e Donne tornerà a settembre per la terza volta dopo Claudio Sona (nel 2016) e Alex Migliorini (nel 2017).

Gli autori si sarebbero infatti presi un anno di pausa per far riposare la versione rainbow, che tornerà in pompa magna con la prossima stagione televisiva. Il nome del tronista è tutt’ora top secret (ma probabilmente non è ancora stato individuato), ma nonostante questo la redazione ha già messo in moto i provini per i nuovi corteggiatori, come mi è stato segnalato da alcuni lettori che hanno personalmente ricevuto la convocazione per settembre.

Purtroppo – nonostante il volere della trasmissione di farlo – il Trono Lesbo non possono realizzarlo non per colpa “dei piani alti”, ma semplicemente perché mancherebbero le protagoniste.

E’ cosa nota, infatti, che gli anni scorsi la redazione abbia fatto il provino a diverse ragazze lesbiche che però, purtroppo, o non sono rientrate nei “canoni televisivi” o si sono tirate indietro all’ultimo minuto.

A sostegno di questa verità c’è il messaggio scritto da Sara, una mia collega, che ha pubblicato un estratto dell’email ricevuta dalla redazione.

Insomma, la volontà di realizzare un bel Trono Lesbo c’è, ma purtroppo il reclutamento di una ventina di ragazze omosessuali disposte ad andare in TV a trovare l’amore, si è rivelato essere più difficile del previsto.



Vi ricordo che l’ultimo, quello del 2017, ha visto nascere la coppia composta da Alex Migliorini e Alessandro D’Amico che si è conclusa così: