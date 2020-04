Buone notizie dal Regno di Kween Mary, dopo 2 settimane di Uomini e Donne in versione chat, il programma mariano tornerà in onda nella sua veste classica dal prossimo 4 maggio. Stando a quello che riporta Tv Blog, grazie alle nuove disposizioni governative, lo show di Canale 5 farà il suo comeback, anche se con qualche modifica. Ovviamente non ci sarà il pubblico e all’inizio saranno in studio solo i protagonisti che hanno fatto la quarantena nel Lazio.

“Uomini e donne, con il distanziamento doveroso fra le persone che saranno in studio, ma senza pubblico, torna quindi in onda con la conduzione in video di Maria De Filippi e con i protagonisti delle varie storie. – si legge su Tv Blog – La prima puntata in onda lunedì 4 maggio inizierà con gli incontri di Gemma e Giovanna con i loro misteriosi compagni di chat conosciuti durante la versione digitale del programma. Verranno quindi svelati i volti di questi misteriosi interlocutori, dopo aver raccontato il percorso epistolare fra loro e le due storiche protagoniste di Uomini e donne.

Secondo quando apprendiamo poi nel programma verranno invitati, almeno in questa prima fase, solamente uomini e donne provenienti dal territorio regionale in cui il programma viene registrato, ovvero il Lazio, per poi allargare più avanti la platea degli ospiti alle regioni più a Sud. Per ora non si pensa di invitare persone dal Nord, che come è noto è l’area più colpita dal Covid-19, in attesa che la situazione migliori -speriamo presto- anche in quelle zone così martoriate da questo maledetto virus”.