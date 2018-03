Maria De Filippi avrebbe voluto sul trono Jeremias Rodriguez ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto e fra la redazione e l’argentino è saltato tutto.

Al suo posto la sanguinaria avrebbe messo gli occhi su un altro papabile candidato che è riuscito nell’arduo compito di farci rimpiangere Jeremias e tutto il clan Rodriguez: Michael Terlizzi.

Il figlio di Franco, che si è allenato a corrugare la fronte ad ogni inquadratura, sarebbe stato infatti contattato per un provino, come rivela le Chicche di Gossip del settimanale Chi.

L’ex pugile Franco Terlizzi, ora in Honduras per partecipare a L’Isola Dei Famosi, non sa che in Italia il figlio Michael Gabriel è diventato famoso. Per lui si sono aperte le porte di Uomini e Donne: il ragazzo è stato convocato per un provino. Sarà lui a sostituire sul trono l’ex prescelto Jeremias Rodriguez.