Si adegua al lockdown “Uomini e donne”, il dayting storico di Canale 5 ideato da Maria De Filippi, che riapre i battenti lunedi 20 aprile nel suo storico slot quotidiano alle ore 14.45. Le protagoniste, la dama Gemma e la tronista Giovanna saranno in videocollegamento e i corteggiatori scriveranno, protetti da un nickname. A fare da guida, ci sarà la voce fuori campo di Maria De Filippi. Anche Tina Cipollari e Gianni Sperti avranno la possibilità di collegarsi via skype con Gemma e Giovanna per dispensare consigli e tattiche amorose da mettere in atto per non trovarsi davanti ad un ‘imbroglio’.

Fonte