Quella registrata ieri è una delle puntate più trash e ricche di scoop di Uomini e Donne. Oltre allo scandalo di Sara Affi Fella, ha fatto il suo ingresso in studio un nuovo corteggiatore (famoso), Andrea Dal Corso, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Mara ha portato in esterna Andrew e Teresa l’ha accusata di essere poco coerente. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo Delle News e La Nostra Tv, Teresa e Mara sono quasi arrivate allo scontro fisico, tanto che è dovuta intervenire la redazione.

Non vedo l’ora di guardare in tv la puntata.



“Mara ha portato Giovanni ma non si è vista l’esterna, poi fan vedere che lei chiede di incontrare Andrea Dal Corso che aveva intravisto in studio e le era piaciuto. Si incontrano in camerino e gli chiede di andare a corteggiarla. – si legge su Il Vicolo delle News – Lui si presenta con una rosa bianca perché deve ancora capire se lei fa per lui e se vuole corteggiarla, valuterà. Teresa interviene dicendo che Mara aveva detto che non avrebbe fatto passi verso i corteggiatori perché vuole essere corteggiata, eppure ora è stata incoerente visto che l’ha cercato lei.

SCOOP FINALE: a fine puntata Mara e Teresa stavano litigando così bruscamente che la redazione l’ha dovute separare!