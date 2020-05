Quando uno decide di partecipare a programmi come Uomini e Donne o Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, sa bene che la sua vita privata verrà messa sotto un’enorme lente di ingrandimento. A stare attenti dovrebbero essere soprattutto quelli che hanno avuto un passato social piuttosto ‘vivace’. Ieri Deianira Marzano ha scoperto un vecchio profilo Instagram in cui Nicola Vivarelli pubblicava foto svestito e diceva di essere gay, ma non è finita qui. Le fan di Uomini e Donne hanno scandagliato anche l’account Facebook del bel toscano ed hanno beccato un commento di cattivo gusto su uno dei volti storici del programma mariano.

Nel 2012 Sirius ha posato con Jack Vanore durante un’ospitata dell’opinionista nel famoso locale ‘Bussola’. In quell’occasione il corteggiatore di Gemma Galgani ha dato del cogli**e all’ex fidanzato di Raffaella Mennoia.

“Ahahah è un cogli*ne di uomini e donne. Comunque il vero vip sarei iooo ahahaahahah. Il suo braccio è più grosso del mio corpo”.

A questo punto io però mi chiedo quale sia l’aggettivo più giusto da usare per uno che si mette in fila per fare la foto con un cog**ne? Nel dubbio sono certo che sia stato uno scivolone dovuto all’immaturità, un goffo tentativo di non sembrare meno macho – agli occhi degli amici – per aver pubblicato uno scatto con un bell’uomo famoso perché appare in una trasmissione con un target prettamente femminile. Quindi sono sicuro che Jack lo perdonerà per questa bischerata.

Uomini e Donne: il post di Nicola contro Jack Vanore.