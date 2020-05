Dopo settimane di chattate, oggi finalmente Gemma Galgani ha incontrato uno dei suoi ammiratori segreti, Sirius. In studio si è presentato un bel ragazzo di 26 anni, Nicola Vivarelli e quindi non aveva mentito sulla sua età. Tina Cipollari ha sbottato subito: “Gemma è pazza, ma tu mi fai più schifo di lei. Ma non ti vergogni? Hai 26 anni e lei più di 70! Potrebbe essere tua nonna lo capisci? Tua mamma quanti anni ha? 50? Bene, allora lei è tua nonna. Ti devi solo vergognare per quello che stai facendo qui dentro“.

L’entrata in studio di Sirius ha generato un’accesa discussione… Voi che ne pensate? 🔥#UominieDonne pic.twitter.com/pZ5SJOu2pD — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 4, 2020

Il ragazzo non è uno sprovveduto, lavora alla Carnival Cruise come deck officer, ha studiato presso l’Istituto Tecnico Nautico Artiglio ed è di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.

Non so voi, ma io anche se non ho 70 anni mi lascerei corteggiare volentieri da questo Nicola Vivarelli.

Nicola Vivarelli, le foto Instagram di Sirius.

Ecco l’identità di Sirius. Adesso, però, diteci quanto lo avete pagato! #uominiedonne pic.twitter.com/U3bDUgozNB — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) May 4, 2020

La reazione del web all’arrivo di Sirius.

SIRIUS: “COME IMMAGINERESTI IL NOSTRO PRIMO INCONTRO?”#uominiedonne pic.twitter.com/cJBy3NAbN3 — ℂ ℂ (@ilclubdelcactus) April 29, 2020

Come ho assistito all’incontro tra Gemma e Sirius: #uominiedonne pic.twitter.com/ROXERQSS9t — Marco (@Marco83947915) May 4, 2020