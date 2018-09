Dopo aver parlato con la redazione (qui il video), Nicola Panico oggi durante la registrazione del Trono Classico è entrato in studio in lacrime.

Il ragazzo ha spiegato come mai è stato complice di Sara Affi Fella ed è stato attaccato da tutti. Nicola ha svelato tutti gli altarini dell’ex tronista e Luigi ha riscontrato nella versione del calciatore, dei dettagli che Sara raccontava anche a lui.

Le anticipazioni di Isa e Chia e News UeD.

“La puntata è iniziata parlando di Sara e di quello che è successo con Nicola: è stato mostrato un video in cui Panico ha raccontato tutta la sua verità. – si legge su Isa e Chia – Inutile dire che inizialmente tutti lo hanno attaccato, ma lui è entrato in studio con le lacrime agli occhi e ha chiesto scusa a tutti, inclusi Lorenzo e Luigi. Ha spiegato che tutto quello che ha fatto è stato esclusivamente per amore, perché Sara gli aveva fatto credere di voler costruire con lui una famiglia, quindi nonostante in un primo momento l’avesse anche lasciata, ha deciso poi di darle fiducia. A noi in studio è sembrato sincero, tant’è che se in un primo momento ha ricevuto solo critiche e attacchi, poi la situazione si è letteralmente capovolta. Lorenzo gli ha detto che quello per Sara non era amore, perché un uomo non può assecondare la propria donna mentre si bacia con altri ragazzi, mentre Luigi lo ha attaccato soprattutto per aver preso in giro lui e il fratello Salvo, nel corso di una delle ultime esterne. Nicola ha spiegato che Sara non faceva che ripetergli che era tutto finto, pure Luigi, perché ambiva solo al trono, quindi di stare tranquillo, che erano attori, che stavano recitando una parte, gli ripeteva che era la redazione a dire cosa doveva fare e cosa no e che già a Temptation Island le avevano fatto fare il provino per Uomini e Donne. E’ stato lì che Luigi si è come ridestato, perché nelle parole di Nicola ha trovato anche tanti dettagli che Sara raccontava pure a lui, quindi lì all’improvviso si sono trovati a dire le stesse cose. Nicola ha pure raccontato che quando Sara ha dovuto operarsi, ha mollato la presa e se in un primo momento le aveva messo pressione per lasciare il trono, durante l’intervento ha davvero avuto paura di perderla, perché col sangue di lei in mano si è trovato a dover rivivere la scena di quando è morto suo padre, quindi da lì in poi si è ‘accontentato’ di reggere il suo gioco e non le ha più messo pressioni, confidando che le sue parole e il suo desiderio di un futuro insieme fossero reali. Nicola ha sottolineato che la famiglia dell’ex tronista era assolutamente consapevole di tutto ciò che stava succedendo e che lui avrebbe dovuto registrare un video in studio già domenica, ma poi sono stati loro a fargli pressione e a chiedergli di evitare, cosa che lui poi non ha più fatto perché si è sentito tradito da loro, che reputava una famiglia e che gli hanno voltato le spalle non appena qualcuno di economicamente più importante di lui si è avvicinato a Sara.”

“Inizia la puntata con l’entrata dei due tronisti, Maria De Filippi annuncia che prima di far entrare le troniste si parlerà un secondo (per modo di dire perché ne abbiamo parlato abbondantemente) di Sara Affi Fella.

Così parte il filmato che già tutti avete visto di Nicola Panico che parla con Claudio Leotta dove racconta tutta la storia e conclude dicendo di voler venire in puntata per chiedere scusa alla Signora Maria, a Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi ed al pubblico. – si legge su www.NewsUeD.com – Entra in studio molto agitato tant’è che chiede subito un bicchiere d’acqua. www.NewsUeD.com

Inizia poi a ripetere ciò che ha detto a Claudio, spiegando che Sara gli ha sempre detto che a Uomini e Donne era tutto finto che lei e Luigi erano attori, e che quindi stavano recitando una parte, che quando c’erano i baci erano obbligati dalla redazione.

Alla domanda di tutti : “Nicola e tu ci credevi??” Lui risponde : “Si! Perché la notte dormiva nel letto con me, perché la sua famiglia mia ha sempre detto che era tutto finto, perché lei giurava di volermi sposare e di avere dei figli, il primo lo avremmo chiamato come mio padre, lei diceva che lo faceva per guadagnare, per noi, per le nostre famiglie”.”