Dopo aver parlato con la redazione, oggi Nicola Panico è entrato in studio a Uomini e Donne e in lacrime ha chiesto scusa a Maria De Filippi e Luigi Mastroianni.

“Mi scusi Maria, scusami Luigi, l’ho fatto solo per amore”.

Stando alle anticipazioni di chi oggi era in puntata, il ragazzo all’inizio è stato (giustamente) attaccato da tutti e poi ha spiegato quello che è successo.

Onestamente non mi fa pena, Sara ha sbagliato e siamo tutti d’accordo (anche se chi la insulta pesantemente con termini sessisti sui social non fa una bella figura), ma Nicola non è da meno, per mesi è stato suo complice.

Apprezzabili le scuse, ma se Sara non l’avesse tradito con il calciatore Vittorio Parigini, lui avrebbe svelato la verità?