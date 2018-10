Mara Fasone è la nuova Sara Affi Fella?

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Gianni Sperti avrebbe rivelato in puntata un segreto che Mara Fasone aveva tenuto nascosto alla produzione: è rimasta in contatto con l’ex fidanzato.

I due si sono lasciati da poco e secondo quanto scoperto dall’opinionista, i genitori di lei lo incontrerebbero ogni volta che salgono a Roma.

Mara Fasone ha provato a giustificarsi ribadendo di essere single e di non voler tornare con il suo ex fidanzato, nonostante ha avuto il coraggio di ammettere che i suoi genitori sperano ancora in un ritorno di fiamma, dato che non vedono di buon occhio la sua esperienza a Uomini e Donne.

Sento puzza di bruciato.