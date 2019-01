Poco fa il sito Newsued ha fatto sapere che Luigi Mastroianni è finito in ospedale. Il tronista è stato avvistato da alcune utenti, mentre era nel reparto di ortopedia di Catania insieme a degli amici. Le fan dell’ex fidanzato (per modo di dire) di Sara Affi Fella si sono subito preoccupate, ma pare che in realtà si tratti solo di un piccolo intervento.

“Una dolce utente ci ha informati di aver avvistato questa mattina Luigi Mastroianni all’ospedale di Catania. Il tronista, come vedrete anche nelle foto, era con le stampelle ed in compagnia di due sue amici. Ad ogni modo, sembrerebbe non essere nulla di grave, ma per sicurezza, attendiamo un cenno da qualcuno che si trovi vicino a lui in questo periodo.“

A dare qualche informazione in più è arrivato Il Vicolo Delle News. :

“Il ragazzo usciva dal reparto ortopedia visibilmente infortunato. Probabilmente è stata una contusione. La ragazza che ci ha mandato la foto ci ha assicurato che le stampelle erano di Luigi. Ci siamo informati e alla fine siamo giunti alla verità: Luigi ha subìto un piccolo intervento, nulla di grave, e giovedì sarà in puntata come sempre e camminerà sulle sue gambe. “

Fonte: il vicolo delle news, news u e d