E dopo giorni di rumor sembra sia arrivata la conferma: Luigi Mastroianni sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.

A lanciare lo scoop sono stati quelli de Il Vicolo delle News, che hanno ricevuto delle soffiate dalle loro utenti. Sembra che il ragazzo sia stato visto mentre girava il suo video di presentazione negli studi del programma di Kween Mary.

“Quello che possiamo intanto anticiparvi è che tra i nuovi tronisti ci sarà il nostro amato Luigi Mastroianni Come facciamo a saperlo? – si legge su Il Vicolo delle News – Come al solito cari utenti, con le soffiate delle talpe che ci arrivano quotidianamente. Ma la domanda più ricorrente al riguardo è: dove e quando avrebbe girato il video di presentazione? Su questo possiamo dirvi che pare che lo abbia fatto direttamente negli studi del programma di Maria De Filippi. C’è chi giura di averlo avvistato con telecamere al seguito proprio lì i giorni scorsi.”

“Luigi e Lorenzo Riccardi saranno i protagonisti della nuova stagione del programma di Kween Mary e potrebbero averci visto lungo.

Il Vicolo infatti si è accorto che dai due profili Instagram dei ragazzi è sparito ogni riferimento alle loro agenzie (il regolamento di U & D vuole che i tronisti non siano rappresentati da nessuno). Inoltre pare che a settembre i due ragazzi non abbiano in programma nessuna serata, questo perché è vietato farle per tutta la durata del trono.”