Ancora non si conoscono i nomi dei nuovi tronisti, ma Il Vicolo Delle News sembra aver scoperto qualcosa. Da almeno 3 mesi i fan di Uomini e Donne sono certi che Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi saranno i protagonisti della nuova stagione del programma di Kween Mary e potrebbero averci visto lungo.

Il Vicolo infatti si è accorto che dai due profili Instagram dei ragazzi è sparito ogni riferimento alle loro agenzie (il regolamento di U & D vuole che i tronisti non siano rappresentati da nessuno). Inoltre pare che a settembre i due ragazzi non abbiano in programma nessuna serata, questo perché è vietato farle per tutta la durata del trono.

Coincidenze o prove?



Sia Lorenzo che Luigi hanno tolto la reference all’agenzia su Instagram #UominieDonne pic.twitter.com/EdSD2wvj40 — Susy&Chia (@susyechia) 28 agosto 2018

Unpopular opinion: Lorenzo sul trono un grande sì, Luigi sul trono un grande NO N O #uominiedonne https://t.co/rDYpkIy1rS — nicole (@stanamysmile) 28 agosto 2018

Se Maria mette sia Luigi che Lorenzo sul trono giuro che una poeracciata così trash, che sostanzialmente sbugiarda la veridicità del programma, non me l’aspettavo però se lo fa volo come non mai in 10 anni. #uominiedonne — emma (@badgalEmyx) 28 agosto 2018

No io ve lo dico Luigi e Lorenzo sul trono proprio non li posso tollerare eh non mi rovinate un’altra stagione di U&D dopo la pietà di tutti i troni dell’anno scorso MARIAAAA#uominiedonne — WhereismyMcDreamy ❣ (@COCONUTS95) 28 agosto 2018

Nn so se è vero che Lorenzo è uno dei tronisti, ma io dico trovare gente nuova è così difficile? Lui nello specifico l’ho sempre trovato maleducato, cafone, privo di classe…Ci ripropongono la sfida Lorenzo Vs Luigi…ma basta! — Giovanna B.⚘ (@Giopergliamici) 28 agosto 2018

io sinceramente speravo che nessuno di loro andasse sul trono perché sono stanca di questi ricicli, però ci sarà da ridere con Luigi e Lorenzo insieme — auro|baci stellari (@crowenfeels_) 28 agosto 2018