Ieri Angela Nasti ha rifilato un 2 di picche a Luca Daffrè ed ha scelto Alessio Campoli. Il bel trentino in diretta l’ha presa con filosofia ed ha comunque ringraziato la tronista. Una volta nei camerini di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore è scoppiato in lacrime.

“A me dispiace non arrivare alle persone per quello che sono veramente, sono stufo di essere visto solo come il solito bello che non balla. Mi chiedo se un giorno troverò una persona che vedrà anche altro di me. Io questa volta ci speravo, con lei sono andato anche tanto oltre. Tutte le cose che mi dicevano di lei, se io avessi dovuto ascoltare queste cose qui io sarei dovuto andare via dopo due puntate. – ha continuato Luca Daffrè – Mi dispiace non essergli arrivato.

Per come son fatto io certe cose sono abituate a tenermele dentro ma, a questo punto, dico: per fortuna, mi sarei aperto con la persona sbagliata. Io non le faccio una colpa, non mi sento preso in giro. La ringrazio comunque per avermi fatto cambiare. Spero che lei non si sia fatta influenzare da quello che girava in questi giorni. Io sono sempre stato screditato, da quando sono entrato in studio”.