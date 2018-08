Dopo Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, è stata appena svelata anche la nuova tronista di Uomini e Donne. La protagonista della prossima stagione di Uomini e Donne sarà Lara Zorzetto, la donne che apre in due come le verze e e smonta come i mobili dell’Ikea.

A far capire che Lara Zorzetto sarebbe stata la nuova tronista, era stata proprio l’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia:

“Lara ha simboleggiato il riscatto di tutte quelle donne che si sono sentite rifiutate e denigrate dall’uomo che amavano e che hanno iniziato a volersi bene riprendendo in mano la loro vita. Dopo Temptation Lara è tornata single riacquistando fiducia in se stessa.

Lara sarebbe perfetta (per il trono). Se resta single potrebbe dare molto a Uomini e Donne vista la sua irresistibile spontaneità.”



Che fantasia

Il corteggiatore che diventa tronista : Luigi e Lorenzo.

E poi c’è Lara l’unica che mi incuriosisce 🤔

Ti smonto come un mobile dell’Ikea 😂😂 ti apro come una verza#uominiedonne — Monica 🐶 (@monicaelucky) 30 agosto 2018

A me Lara piace ma non credo sia proprio adatta al trono, si fa ridere e fa battute ma non credo che in sto momento lei stia cercando un fidanzato, starebbe sul trono solo per cavalcare i 15 minuti di popolarità #uominiedonne — sammydimples (@dimplysam) 30 agosto 2018

#UominieDonne Ma c’è pure Lara davvero nel trono classico?! NO VABBÈ ADORO. 😍🔝 pic.twitter.com/aDQEt8WByR — Giorgio. (@GeorgePreg) 30 agosto 2018

“ Ci saranno solo volti nuovi sul trono “

– Lara Zorzetto

-Lorenzo Riccardi

-Luigi Mastroianni OK.#uominiedonne — ɑղցíղɑ ♡ (@FraBaviera) 30 agosto 2018

// LARA LORENZO E LUIGI NUOVI TRONISTI. IO: #uominiedonne pic.twitter.com/W37ibwQZIY — LA ANNY (@marroccu89) 30 agosto 2018