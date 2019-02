Tra poche ore andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi, ma sul web circolano già le prime indiscrezioni.

Una talpa avrebbe rivelato a IlVicolodelleNews che il tronista sceglierà Claudia. Indiscrezione confermata anche da una lettrice di NewsUeD: “Giulia è andata nel ristorante dove lavora il mio ragazzo a Torino. Lei ha fatto capire esplicitamente che non è stata scelta”.

Lorenzo prenderà un palo come Teresa o riceverà un sì?



“La nostra talpa qualche settimana fa ci aveva fatto sapere che Teresa avrebbe scelto Antonio, salvo poi comunicarci che dopo la villa la tronista era confusa più che mai e non sapeva cosa fare. Purtroppo non c’è stato modo di risentirci se non questa mattina, che ci ha comunicato che la scelta di Teresa è ricaduta su Andrea Dal Corso.

Sarà una scelta movimentata, non andata proprio liscia come si può pensare…cosa sia successo non lo sappiamo con precisione ma avremo delle sorprese durante la messa in onda e ad un certo punto crederemo qualcosa che verrà poi smentito subito dopo.

La talpa chiede scusa per non averci potuto avvisare prima dei cambiamenti di programma e si fa perdonare dichiarandoci in anteprima chi sceglierà Lorenzo Riccardi: la fortunata sarà Claudia Dionigi, nonostante la brutta villa che hanno vissuto e la dipartita infuriata improvvisa del tronista.”