Come quasi tutte le altre trasmissioni anche Uomini e Donne lo scorso marzo ha dovuto fermarsi a causa dell’emergenza legata al CoronaVirus. Il programma è ripartito il mese successivo con una versione virtuale con Gemma Galgani e Giovanna Abate come protagoniste, per poi tornare in studio mescolando il Trono Over e quello Classico. Nelle ultime puntate dello show mariano abbiamo visto le scelte di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Giovanna, ma all’appello mancava Daniele Dal Moro. Dell’ex gieffino nessuna traccia, solo una storia Instagram in cui il bel veronese era a terra sull’asfalto dopo un incidente in moto.

Sul web hanno iniziato a circolare diversi rumor, qualcuno ha pensato che il ragazzo fosse tornato con la sua ex Martina Nasoni, altri che semplicemente avesse deciso di non scegliere nessuno e si fosse ritirato.

Daniele lo rivedremo a Chi L’ha Visto?

Chiedo per un amica #uominiedonne — [Sarcasm] (@black42115893) June 10, 2020

In linea coi suoi principi narcisisti ed egocentrici, Daniele dal Moro assente perché ha scelto se stesso. #uominiedonne — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) June 9, 2020

Raga ma… DANIELE? 😂 Scomparso nel nulla #uominiedonne — Silvia 🎈 (@silvia_amt) June 10, 2020

La realtà è diversa ed è stata rivelata dalla redazione di Uomini e Donne sull’ultimo numero del magazine ufficiale del programma.

“Daniele Dal Moro non ha scelto e vi spieghiamo perché. Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”.

Il futuro di Daniele Dal Moro a Uomini e Donne.

Probabilmente il modello tornerà alla corte di Kween Mary, visto che qualche giorno fa Raffaella Mennoia ha scritto “Speriamo a presto” taggando proprio Daniele. Nulla è certo, perché se Dal Moro dovesse conoscere una ragazza in questi mesi ovviamente non tornerebbe sul trono.

Personalmente più che Daniele, spero che nella nuova versione Classico mixato con l’Over, trovi spazio anche un nuovo trono gay, messo in cantina da troppo tempo, ma ho dubbi che accada.