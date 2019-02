Claire è stata accusata di aver ingannato la redazione di Uomini e Donne e il pubblico.

Maria De Filippi ha mostrato un filmato registrato di nascosto, che dimostrerebbe che Claire e Gian Battista si sono messi d’accordo su cosa dire e fare in trasmissione.

La presentatrice ha anche invitato Claire a non tornare più a Uomini e Donne: “Io non ci tengo che tu resti“.

Dal suo profilo Instagram, Claire Turotti si è difesa dicendo di essere stata solo una credulona e di non aver truffato nessuno.

“Ma veramente? Voi c’eravate tutti e tutte? Facile lapidare senza concedere diritto alla difesa. Vergognarmi? Di essere stata credulona si, ma non di aver truffato nessuno e nessuna di voi. Alla fine io pago per averci creduto e voi? Avete perso qualcosa o qualcuno vi ha insultato?”

Sorry Claire, la scomunica è avvenuta, non si torna indietro.



Il post di Claire sullo scandalo del video di Uomini e Donne.

Maria senza alzare la voce, lasciando che fossero Tina e Gianni a portare avanti lo show, con intelligenza e sadismo, ha distrutto Claire e fatto passare Gianbattista come un povero pagliaccio. Il tutto senza muoversi di mezzo mm dallo scalino. SONO INCANTATA #uominiedonne — Eli (@EliMt_) 5 febbraio 2019

“La verità, Gianbattista, è che se anche Claire volesse rimanere io non ci tengo” STO

IMPAZZENDO

LA

MIA

REGINA #uominiedonne — Eli (@EliMt_) 5 febbraio 2019

Claire cacciata dagli studi come una Laura Lella qualunque, pubblico in delirio, manca solo Danielona in piedi che si sbraccia urlando AREVUAAAAA #uominiedonne — MARTY LUCHENA CHE NON CE LA FA A FARCELA (@aidalaverdadera) 5 febbraio 2019