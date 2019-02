In una delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato che ha smascherato Gian Battista e Claire.

La donna però non ci sta a prendersi le offese del web e in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha svelato i retroscena di quella che Gianni Sperti ha definito “una truffa al programma”.

“Ci sono molte cose che sono state travisate ma posso garantirle che non c’è stata una strategia e che quella conversazione era solo l’epilogo di una litigata tra me e Gian Battista: lui non sapeva più come reagire e io gli stavo dando dei consigli su come comportarsi. Non c’è altra spiegazione. Non penso che quel video fosse così chiaro. Al di là delle parole che possono essere state usate come “scoop” o “strategia”, che in un contesto televisivo sono comunque frequenti, il filmato realmente non dice nulla e, se anche avesse detto qualcosa, si doveva chiedere prima a noi cosa fosse successo.

Va benissimo fare del sensazionalismo ma bisogna anche aver rispetto e soprattutto non bisogna violare la privacy della persona. Può succedere di diventare riconoscibili, ed essere fotografati, ma non nel mio caso. Vivo a Bergamo da fine dicembre, ci sono stata pochissimo tempo e non conosco nessuno. Non sono mai andata in onda nel programma perché non mi hanno mai dato lo spazio e non me lo sono preso. E’ impossibile che mi riconosca qualcuno. E’ comunque strano che mandino un video a Gianni Sperti. Non dico che ci sia un meccanismo dietro, dico che la casualità non me la bevo. Ho accettato di partecipare al programma, ma in questo caso si sono rasentate cose che non c’entrano con il programma.”

Io e Gian Battista ci siamo sentiti per cercare di risolvere questa situazione. Io non provo quello che lui prova per me e ho tentato di dirlo anche in puntata.”