Ieri il presunto segreto del passato di Riccardo ha monopolizzato la puntata di Uomini e Donne.

Sossio ha ammesso di essere stato lui a rivelare il famoso segreto a Ida ed ha aggiunto:

“A me hanno riferito la cosa, non è partita da me, io a Taranto ho giocato per anni e ho molti amici. Quando mi hanno riferito questa cosa molto grave, molto grave, ammettete che è molto grave, ma non perché, ognuno nella vita può fare quello che vuole. Io per quello che mi hanno raccontato, mi sono preoccupato per lei e mi sono detto ‘le devo far sapere’”.